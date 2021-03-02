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С 19 улиц Калуги вывезут снег днем 2 марта
Днем во вторник, 2 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 19 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге 2 марта с 8:00 до 17:00:
- ул. Кирова (тротуары);
- ул. Марата;
- ул. Ленина (от ул. Суворова до ул. Баррикад);
- ул. Королева;
- ул. Чижевского, 23;
- пл. Театральная;
- ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова);
- ул. Никитина;
- ул. Тульская;
- пер. Казанкова;
- ул. Плеханова (от ул. Пушкина до ул. Комарова);
- ул. Гагарина;
- Гагаринская развязка;
- пл. Маяковского;
- ул. Турбостроителей, д.30;
- 1-ый Тарутинский проезд;
- 2-ой Тарутинский проезд;
- ул. Николо-Козинская;
- ул. Молодежная.
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