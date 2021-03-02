С 19 улиц Калуги вывезут снег днем 2 марта

Днем во вторник, 2 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 19 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге 2 марта с 8:00 до 17:00:

ул. Кирова (тротуары);

ул. Марата;

ул. Ленина (от ул. Суворова до ул. Баррикад);

ул. Королева;

ул. Чижевского, 23;

пл. Театральная;

ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова);

ул. Никитина;

ул. Тульская;

пер. Казанкова;

ул. Плеханова (от ул. Пушкина до ул. Комарова);

ул. Гагарина;

Гагаринская развязка;

пл. Маяковского;

ул. Турбостроителей, д.30;

1-ый Тарутинский проезд;

2-ой Тарутинский проезд;

ул. Николо-Козинская;

ул. Молодежная.

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