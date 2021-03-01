Февраль 2021 года в Калужской области стал самым холодным за девять лет

Что творилось с погодой в Калужской области прошедшей зимой, какие рекорды побил февраль и когда теперь ждать теплой погоды. Об этом и многом другом нам рассказала известный метеоролог Татьяна ИНКИНА.

Много солнца

- По традиционному сценарию последних лет зима началась с нестабильной погоды – при положительной температуре воздуха и высоте снежного покрова в 1 см. Но быстро похолодало, и до середины декабря обошлось без оттепелей, - рассказала нам метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Декабрь запомнился продолжительным периодом солнечной погоды, которая стабильно простояла с 5 по 12 декабря. В итоге, средняя месячная температура воздуха всего на полградуса отклонилась от климатической нормы в сторону тепла. Осадков выпало 70% от средних многолетних значений. К концу месяца высота снега почти в два раза была ниже нормы.

27 снежных дней

- В январе, наконец-то, мы дождались настоящей красивой белоснежной зимы. Начиная со второй десятидневки, при морозе, почти беспрерывно сыпал снег разной интенсивности. Он выбеливал пейзаж, поднимал наше настроение. И не таким уж злым казался мороз за 20 градусов.

Затем русскую равнину накрыла мощная оттепель. Температура воздуха приблизилась к рекордным значениям и на 10–12 градусов превышала норму, что больше соответствовало марту, чем январю. Особенно запомнится 25 января – этот день стал не только самым теплым с начала зимы, но рекордным за весь период инструментальных наблюдений за погодой в Калуге. Ровно в полночь в областном центре температура воздуха повысилась до +3,5.

В целом, средняя месячная температура воздуха января оказалась на 0,8 градуса выше обычной. Самая низкая температура в этом месяце была – минус 24,5 (в калужском аэропорту -28). При этом выпало почти полторы месячных нормы осадков. Дней с осадками было 27! Наблюдались, и дождь, и ледяной дождь, и морось, и снег. Максимальная высота снежного покрова составила 35 см (средняя – 27 см) при норме около 21 см. По итогам января уже можно было уже констатировать: зима 2021 года состоялась! Сейчас, когда мы раздражены погодой, забыли, как радовались настоящей русской зиме и крещенским морозам.

Стал третьим по осадкам

- Февраль показал свой суровый характер. Снегопады и морозы как будто соревновались. Двухдневный снегопад 12-13 февраля увеличил высоту сугробов в Калуге до 70 см, тогда на областной центр обрушилось около 130% от февральской нормы осадков. А за период с 1 по 15 февраля в Калуге выпало почти две месячных нормы осадков.

Ночью 16 февраля небо над нашей областью стало ясным, ветер слабым. Это привело к сильному выхолаживанию нижних слоев воздуха. Калужская метеостанция зарегистрировала -27°С. Самые низкие температуры воздуха наблюдались на метеостанциях в Мосальске (-30) и Жиздре (-32). В нынешнем году начало периода суровых морозов совпало с праздничным днем – Сретеньем. По народным приметам это последние зимние крепкие морозы. Редкое совпадение на фоне глобальных изменений климата. Для сравнения, 17 февраля в 2020 году в Калуге было +5, а в 2019 году - рекордные +6.

Февраль оказался самым холодным месяцем зимы с отклонением от климатической нормы на 4,5 градуса в сторону холода. За последнее десятилетие холоднее был только февраль 2012 года. В Калуге количество выпавших осадков превысило норму почти в 2,2 раза. За всю историю инструментальных метеонаблюдений за погодой в Калуге февраль по месячной сумме осадков оказался третьим, встав в ряд после 1977 и 1957 годов.

С 24 на 25 февраля в атмосфере началась активная перестройка, и уже днем 25 февраля регион накрыла мощная волна тепла из Европы. За сутки температура воздуха в Калуге изменилась от -15 до +4 градусов. Началось активное снеготаяние. При положительной температуре воздуха за период с 25 по 28 февраля высота сугробов, по данным метеостанций области, уменьшилась на 20-30 см. В первый день весны высота снежного покрова в окрестностях Калуги составляет 42 см, на остальной части территории – от 21 до 38 см.

Сначала будет таять снег

- Март по климату – холодный месяц года с отрицательной средней температурой воздуха. Погода отличается «нервозностью», часто наблюдаются переходы от холодов к оттепели. Устойчивый переход от отрицательных значений температуры воздуха к положительным происходит в последней пятидневке месяца. Это время наступления метеорологической весны. Наблюдаем за убылью снежного покрова и помним, что энергия солнца растрачивается сначала на таяние снега, и лишь потом начинает активно прогреваться воздух.