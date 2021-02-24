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Калужан предупреждают о затопленных улицах и сосульках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 16:32 7 2231
Калужан предупреждают о затопленных улицах и сосульках

В среду, 24 февраля, на планерке в городской управе Калуги обсудили предстоящее резкое потепление, которое ожидается в городе с четверга. Как мы уже сообщали, температура воздуха поднимется до +3 градусов, пойдет дождь.

Как предупреждают чиновники, снег начнет быстро таять, поэтому во дворах, на дорогах и тротуарах будет образовываться снежная каша и лужи. С крыш могут падать сосульки и ледяные глыбы.

- К гадалке ходить не нужно, чтобы понять, что произойдет, - отметил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Многие горожане будут испытывать чрезвычайные неудобства с пешими прогулками…

Он попросил подчиненных провести работу с управляющими компаниями и задействовать все силы. При этом Денисов призвал не повторять ошибок предыдущих годов, когда низкоквалифицированные рабочие при очистке крыш повреждали кровли.

Сосульки калуга

Сосульки начали образовываться в Калуге еще на прошлой неделе.

Начальник управления ЖКХ Александр ХАВКИН рассказал, что управляющие компании предупредили, чтобы они ломами не повреждали крыши.

Улицы Калуги обещают постоянно подметать. Ливневые решетки коммунальщики уже начали освобождать, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Денисов также поручил мониторить все жалобы калужан в социальных сетях.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 16:32 7 2231
Тэги: авто дороги снег дмитрий денисов александр шпиренко александр хавкин
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