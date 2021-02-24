В Калужской области прогнозируют резкое потепление и снегопады

Сильные морозы уходят из Калужской области. Если на длинных выходных столбики термометров опускались до -30, то уже утром в среду, 24 февраля, в нашем регионе ожидается около -15 градусов. Местами возможен небольшой снег.

Днем потеплеет до -10, влажность воздуха – 85%, порывы ветра – до 7 м/с.

К вечеру 24 февраля в Калужской области и вовсе прогнозируют около -7 градусов и снегопад.

В четверг, 25 февраля, в Калуге ожидается +3 градуса, небольшой дождь. Такая погода сохранится до конца февраля.

Любопытно, что 24 февраля отмечается народно-христианский праздник — Власов день. В этот день кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. К святому Власию обращались с молитвой: «Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, с поля шли-скакали». Также 24 февраля устраивали многолюдные молебны, во время которых освящали караваи ржаного хлеба, которые затем хозяйки скармливали скоту. Старались вообще не работать. Считалось, что это поможет предохранить домашних животных от падежа.