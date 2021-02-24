$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Погода
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

В Калужской области прогнозируют резкое потепление и снегопады

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 06:31 3 7257
В Калужской области прогнозируют резкое потепление и снегопады

Сильные морозы уходят из Калужской области. Если на длинных выходных столбики термометров опускались до -30, то уже утром в среду, 24 февраля, в нашем регионе ожидается около -15 градусов. Местами возможен небольшой снег.

Днем потеплеет до -10, влажность воздуха – 85%, порывы ветра – до 7 м/с.

К вечеру 24 февраля в Калужской области и вовсе прогнозируют около -7 градусов и снегопад.

В четверг, 25 февраля, в Калуге ожидается +3 градуса, небольшой дождь. Такая погода сохранится до конца февраля.

Любопытно, что 24 февраля отмечается народно-христианский праздник — Власов день. В этот день кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. К святому Власию обращались с молитвой: «Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, с поля шли-скакали». Также 24 февраля устраивали многолюдные молебны, во время которых освящали караваи ржаного хлеба, которые затем хозяйки скармливали скоту. Старались вообще не работать. Считалось, что это поможет предохранить домашних животных от падежа.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 06:31 3 7257
Тэги: погода снег
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin стали амбассадорами тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0
В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Всего проголосовало: 1838
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Растущий спрос на мансуровский гранит грозит обернуться дефицитом на рынке
Флешки оптом в Москве
Мужские толстовки с принтом

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru