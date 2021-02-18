€ 80.12 0.42
С улиц Калуги за сутки вывезли рекордные 8360 кубометров снега
В среду, 17 февраля, Калуга установила новый рекорд по количеству вывезенного снега, сообщает в четверг городская управа.
С улиц Кирова, Набережной, Суворова, Фомушина, Вилонова, Луначарского, Московской, Телевизионной, Ленина, а также с дамбы Яченского водохранилища было вывезено 8360 кубометров снега. Это примерно в два раза больше, чем обычно после снегопадов.
За это время было израсходовано 164 тонн пескосоляной смеси и 16 тонн реагента, подчеркнули в горуправе.
- Сегодня в уборке города задействованы 86 единиц снегоуборочной техники МБУ «СМЭУ» и 33 единицы техники подрядчиков, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Дороги третьей категории очищают 12 тракторов, пешеходные переходы, лестницы и остановки общественного транспорта — 147 дорожных рабочих.
Напомним, снег днем 18 февраля будут вывозить с восьми улиц. Водителей просят там не парковаться.
Тем временем
На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 18 февраля. Наш фоторепортаж.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!