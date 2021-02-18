С улиц Калуги за сутки вывезли рекордные 8360 кубометров снега

В среду, 17 февраля, Калуга установила новый рекорд по количеству вывезенного снега, сообщает в четверг городская управа.

С улиц Кирова, Набережной, Суворова, Фомушина, Вилонова, Луначарского, Московской, Телевизионной, Ленина, а также с дамбы Яченского водохранилища было вывезено 8360 кубометров снега. Это примерно в два раза больше, чем обычно после снегопадов.

За это время было израсходовано 164 тонн пескосоляной смеси и 16 тонн реагента, подчеркнули в горуправе.

- Сегодня в уборке города задействованы 86 единиц снегоуборочной техники МБУ «СМЭУ» и 33 единицы техники подрядчиков, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Дороги третьей категории очищают 12 тракторов, пешеходные переходы, лестницы и остановки общественного транспорта — 147 дорожных рабочих.

Напомним, снег днем 18 февраля будут вывозить с восьми улиц. Водителей просят там не парковаться.

Тем временем

На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 18 февраля. Наш фоторепортаж.