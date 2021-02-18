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Власти Калуги просят убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега днем 18 февраля
Днем в четверг, 18 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с восьми улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 18 февраля:
- ул. Московская (путепровод и под мостом в районе дома №300);
- Грабцевское шоссе;
- ул. Глаголева;
- ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
- пер. Старичков;
- ул. Ленина (от дома №93 до пл. Старый Торг);
- пл. Победы;
- ул. Железняки.
Как мы уже рассказывали, ночью 18 февраля снег вывозили на десяти улицах.
Тем временем
На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 18 февраля. Наш фоторепортаж.
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