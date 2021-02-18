Власти Калуги просят убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега днем 18 февраля

Днем в четверг, 18 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с восьми улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 18 февраля:

ул. Московская (путепровод и под мостом в районе дома №300);

Грабцевское шоссе;

ул. Глаголева;

ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

пер. Старичков;

ул. Ленина (от дома №93 до пл. Старый Торг);

пл. Победы;

ул. Железняки.

Как мы уже рассказывали, ночью 18 февраля снег вывозили на десяти улицах.

Тем временем

На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 18 февраля. Наш фоторепортаж.