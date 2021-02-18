На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 18 февраля

Прохожие толкают «Жигули» на перекрестке улиц Никитина и Луначарского утром 18 февраля.

После сильного снегопада в Калуге прошло уже шесть дней, однако на многих улицах города движение по-прежнему затруднено. Утром в четверг, 18 февраля, машины стоят в нескольких районах.

Заторы образовались Кирова, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Никитина, Баррикад, Жукова, Карла Либкнехта, Московской, Телевизионной, Гурьянова, Тульской, Советской, Каменном мосту, площади Старый Торг.

На дороге между деревней Белой и Силикатным произошло ДТП.

На Старом Торге работают регулировщики – на пересечениях с улицами Набережной и Ленина.

Дорожная обстановка в Калуге утром 18 февраля.

Район Московской площади.

Улица Луначарского, где ночью вывозили снег.

В ночь на четверг в Калуге вывозили снег на десяти улицах. При этом особое внимание было уделено Луначарского и Вилонова. Как сообщали в управлении городского хозяйства, туда коммунальщики приехали вместе с эвакуаторами. По сообщению очевидцев, на улице Луначарского движение утром находится в норме, больших заторов не наблюдается.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщал, что на вывоз снега в Калуге понадобится около недели.

На улице Кутузова автомобили в сторону Старого Торга стояли от дома Билибиных.

Перекресток Луначарского, Кутузова и Салтыкова-Щедрина.

Перекресток улиц Луначарского и Никитина. Асфальт где-то под снегом и льдом.

Сотрудники ДПС регулируют движение на Старом Торге.

Пробка в сторону Старого Торга на улице Баженова и Каменном мосту.

Улица Набережная.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают до конца недели вывезти скопившийся в контейнерах мусор. Подробности.