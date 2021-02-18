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На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 18 февраля

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 18.02.2021 09:21 7 1542

Прохожие толкают «Жигули» на перекрестке улиц Никитина и Луначарского утром 18 февраля.

После сильного снегопада в Калуге прошло уже шесть дней, однако на многих улицах города движение по-прежнему затруднено. Утром в четверг, 18 февраля, машины стоят в нескольких районах.

Заторы образовались Кирова, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Никитина, Баррикад, Жукова, Карла Либкнехта, Московской, Телевизионной, Гурьянова, Тульской, Советской, Каменном мосту, площади Старый Торг.

На дороге между деревней Белой и Силикатным произошло ДТП.

На Старом Торге работают регулировщики – на пересечениях с улицами Набережной и Ленина.

Дорожная обстановка калуга пробки 18 февраля

Дорожная обстановка в Калуге утром 18 февраля.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

Район Московской площади.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

Улица Луначарского, где ночью вывозили снег.

В ночь на четверг в Калуге вывозили снег на десяти улицах. При этом особое внимание было уделено Луначарского и Вилонова. Как сообщали в управлении городского хозяйства, туда коммунальщики приехали вместе с эвакуаторами. По сообщению очевидцев, на улице Луначарского движение утром находится в норме, больших заторов не наблюдается.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщал, что на вывоз снега в Калуге понадобится около недели.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

На улице Кутузова автомобили в сторону Старого Торга стояли от дома Билибиных.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

Перекресток Луначарского, Кутузова и Салтыкова-Щедрина.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

Перекресток улиц Луначарского и Никитина. Асфальт где-то под снегом и льдом.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

Сотрудники ДПС регулируют движение на Старом Торге.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

Пробка в сторону Старого Торга на улице Баженова и Каменном мосту.

калуга пробки дороги авто дорожная обстановка снег 18 февраля 2021 года

Улица Набережная.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают до конца недели вывезти скопившийся в контейнерах мусор. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 18.02.2021 09:21 7 1542
Тэги: авто дороги видео пробки фоторепортаж
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