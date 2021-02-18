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На нескольких улицах Калуги затруднено движение утром 18 февраля
Прохожие толкают «Жигули» на перекрестке улиц Никитина и Луначарского утром 18 февраля.
После сильного снегопада в Калуге прошло уже шесть дней, однако на многих улицах города движение по-прежнему затруднено. Утром в четверг, 18 февраля, машины стоят в нескольких районах.
Заторы образовались Кирова, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Никитина, Баррикад, Жукова, Карла Либкнехта, Московской, Телевизионной, Гурьянова, Тульской, Советской, Каменном мосту, площади Старый Торг.
На дороге между деревней Белой и Силикатным произошло ДТП.
На Старом Торге работают регулировщики – на пересечениях с улицами Набережной и Ленина.
Дорожная обстановка в Калуге утром 18 февраля.
Район Московской площади.
Улица Луначарского, где ночью вывозили снег.
В ночь на четверг в Калуге вывозили снег на десяти улицах. При этом особое внимание было уделено Луначарского и Вилонова. Как сообщали в управлении городского хозяйства, туда коммунальщики приехали вместе с эвакуаторами. По сообщению очевидцев, на улице Луначарского движение утром находится в норме, больших заторов не наблюдается.
Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщал, что на вывоз снега в Калуге понадобится около недели.
На улице Кутузова автомобили в сторону Старого Торга стояли от дома Билибиных.
Перекресток Луначарского, Кутузова и Салтыкова-Щедрина.
Перекресток улиц Луначарского и Никитина. Асфальт где-то под снегом и льдом.
Сотрудники ДПС регулируют движение на Старом Торге.
Пробка в сторону Старого Торга на улице Баженова и Каменном мосту.
Улица Набережная.
Тем временем
В Калужской области рассчитывают до конца недели вывезти скопившийся в контейнерах мусор. Подробности.
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