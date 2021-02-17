В Калужской области рассчитывают до конца недели вывезти скопившийся в контейнерах мусор

Как мы уже рассказывали, в конце прошлой недели после сильного снегопада в Калуге возникли проблемы с вывозом мусора. Из-за заваленных снегом дворов мусоровозы не могут подъехать к контейнерам. Докатить вручную емкости до машины также не представляется возможным из-за снега и большого веса наполненных контейнеров.

Постепенно ситуация улучшается, но даже сейчас, спустя пять дней после снегопада, многие контейнеры остаются переполненными.

Двор в переулке Пушкина.

Переулок Пушкина, дом 3, центр города, семь дней мусор не вывозится, - сообщил нам в среду читатель Игорь.

Ситуацию с вывозом мусора прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области:

- Все службы работают в повышенном режиме. Все мусоровозы на маршруте. Значительно увеличивается время обслуживания каждой контейнерной площадки, графики вывоза отходов нарушаются. До конца рабочей недели ситуация стабилизируется, и контейнерные площадки будут приведены в нормативное состояние.

А какая ситуация в вашем дворе? Вывозится ли мусор? Расскажите в комментариях!