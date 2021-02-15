В Калуге перестали вывозить мусор после сильного снегопада

После сильного снегопада, который обрушился на Калугу в минувшую пятницу, в городе возникли проблемы с вывозом мусора.

Из-за заваленных снегом дворов мусоровозы не могут подъехать к контейнерам. Докатить вручную емкости до машины также не представляется возможным из-за снега и большого веса наполненных контейнеров.

- Подъезд к площадкам крайне затруднен, прокомментировали нам ситуацию в понедельник, 15 февраля, в государственном предприятии «Калужский региональный экологический оператор», которое занимается вывозом мусора. – В одном из дворов рабочие вручную носили мусор в пакетах из контейнеров. Но такой способ уборки замедляет всю работу.

По словам представителя «КРЭО» несколько мусоровозов в регионе уже застревали в снегу и не могли выехать без помощи трактора.

Очисткой контейнерных площадок должны заниматься городские службы, однако пока они заняты на уборке дорог и тротуаров.

Переполненные контейнеры на улице Достоевского в Калуге утром 15 февраля.

В социальных сетях калужане называли улицы, где контейнеры уже переполнены: Тульская, Энгельса, Жукова, Стеклянников Сад, Суворова, Пионерская.

Не вывозят мусор в том числе и во дворе городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА. Вот что он написал в соцсетях:

- Есть такая проблема, в том числе и в моем дворе. Все уберем с региональным экологическим оператором. Потребуется время.

Ранее Денисов говорил, что для вывоза снега с улиц города понадобится около недели. В «КРЭО» рассчитывают, что ситуация с вывозом мусора улучшится через пару дней. Калужан просят потерпеть.

А ваш двор уже почистили? Вывозят ли мусор? Расскажите в комментариях!