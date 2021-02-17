Власти Калуги просят убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18 февраля

В ночь на четверг, 18 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 10 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 17 февраля до 06:00 18 февраля:

ул. Луначарского (от разворотного кольца до ул. Никитина);

ул. Вилонова (от ул. Луначарского до ул. Первомайской);

ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова);

ул. Кирова ( от пл. Победы по четной стороне);

ул. Набережная (продолжение работ);

ул. Телевизионная (продолжение работ);

ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Кирова);

ул. Фомушина (от сквера Матери до ул. 65 лет Победы);

пл. Театральная;

ул. Суворова ( от ул. Московской до ул. Ленина).

На улицах Луначарского и Вилонова работы будут осуществляться с частичным перекрытием улиц и с привлечением эвакуатора.

- Если ваш автомобиль будет препятствовать работе по вывозу снега, он будет эвакуирован! - предупреждают в управлении городского хозяйства.

UPD. Днем 18 февраля снег в Калуге будут вывозить с восьми улиц.

Тем временем

Вечером 17 февраля Калуга встала в пробках. Подробности.