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Власти Калуги просят убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2021 18:40 15 3677
Власти Калуги просят убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18 февраля

В ночь на четверг, 18 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 10 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 17 февраля до 06:00 18 февраля:

  • ул. Луначарского (от разворотного кольца до ул. Никитина);
  • ул. Вилонова (от ул. Луначарского до ул. Первомайской);
  • ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова);
  • ул. Кирова ( от пл. Победы по четной стороне);
  • ул. Набережная (продолжение работ);
  • ул. Телевизионная (продолжение работ);
  • ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Кирова);
  • ул. Фомушина (от сквера Матери до ул. 65 лет Победы);
  • пл. Театральная;
  • ул. Суворова ( от ул. Московской до ул. Ленина).

На улицах Луначарского и Вилонова работы будут осуществляться с частичным перекрытием улиц и с привлечением эвакуатора.

- Если ваш автомобиль будет препятствовать работе по вывозу снега, он будет эвакуирован! - предупреждают в управлении городского хозяйства.

UPD. Днем 18 февраля снег в Калуге будут вывозить с восьми улиц.

Тем временем

Вечером 17 февраля Калуга встала в пробках. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2021 18:40 15 3677
Тэги: авто дороги снег
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