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Власти Калуги просят убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18 февраля
В ночь на четверг, 18 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 10 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 17 февраля до 06:00 18 февраля:
- ул. Луначарского (от разворотного кольца до ул. Никитина);
- ул. Вилонова (от ул. Луначарского до ул. Первомайской);
- ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова);
- ул. Кирова ( от пл. Победы по четной стороне);
- ул. Набережная (продолжение работ);
- ул. Телевизионная (продолжение работ);
- ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Кирова);
- ул. Фомушина (от сквера Матери до ул. 65 лет Победы);
- пл. Театральная;
- ул. Суворова ( от ул. Московской до ул. Ленина).
На улицах Луначарского и Вилонова работы будут осуществляться с частичным перекрытием улиц и с привлечением эвакуатора.
- Если ваш автомобиль будет препятствовать работе по вывозу снега, он будет эвакуирован! - предупреждают в управлении городского хозяйства.
UPD. Днем 18 февраля снег в Калуге будут вывозить с восьми улиц.
Тем временем
Вечером 17 февраля Калуга встала в пробках. Подробности.
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