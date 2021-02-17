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В центре Калуги затруднено движение вечером 17 февраля

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 17.02.2021 16:40 8 2508
В центре Калуги затруднено движение вечером 17 февраля

Пробка на улице Кирова.

Вечером в среду, 17 февраля, в Калуге вновь пошел снег. Ситуация на дорогах остается тяжелой. Движение затруднено на многих улицах.

Заторы образовались на улицах Кирова, Гагарина, Королева, Плеханова, Пушкина, Ленина, Луначарского, Кутузова, Никитина, Московской, Тульской, Жукова, Карла Либкнехта, Степана Разина, Глаголева, площади Старый Торг.

ДТП произошли на улицах Кирова и Карла Либкнехта.

По прогнозам синоптиков, небольшой снег может идти на территории Калужской области до утра четверга. Днем 18 февраля будет ясно, похолодает до -20 градусов.

Новые снегопады начнутся в Калуге в единственную в этом году рабочую субботу.

калуга пробки дорожная обстановка 17 февраля

Дорожная обстановка в Калуге вечером 17 феввраля.

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 17.02.2021 16:40 8 2508
Тэги: авто дороги пробки
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