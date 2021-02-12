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Власти Калуги просят убрать автомобили с 18 улиц для вывоза снега 13 и 14 февраля
На выходных, 13 и 14 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 18 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 12 февраля до 06:00 13 февраля:
- Синие мосты;
- ул. Киевка (в районе Киевского моста);
- Ромодановские дворики (в районе моста);
- мкр. Дубрава (в районе моста);
- Восточный проезд (от ул. Тульской до ул. Хрустальной);
- пл. Победы,
- ул. Кирова (от пл. Победы в сторону Сквера мира);
- ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова);
- ул. Глаголева;
- ул. Тарутинская;
- ул. Путейская;
- ул. Гурьянова;
- ул. Московская (от пл. Московской до ул. Ленина).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 13 февраля:
- ул. Баженова;
- ул. Пушкина;
- ул. Королева
- ул. Набережная.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 13 февраля до 06:00 14 февраля:
- ул. Кирова (продолжение работ);
- ул. Ленина (продолжение работ);
- ул. Глаголева (продолжение работ);
- ул. Тарутинская (продолжение работ);
- ул. Путейская (продолжение работ);
- ул. Гурьянова (продолжение работ);
- ул. Московская (от пл. Московской до ул. Поселковой).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 14 февраля:
- ул. Баженова;
- ул. Пушкина;
- ул. Королева;
- ул. Рылеева.
Ранее в ГИБДД призывали водителей пересесть на общественный транспорт.
С 12 февраля в Калуге введен режим повышенной готовности.
При этом в МЧС предупреждают, что аномальные снегопады сменятся с 14 февраля аномальными морозами.
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