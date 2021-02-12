Власти Калуги просят убрать автомобили с 18 улиц для вывоза снега 13 и 14 февраля

На выходных, 13 и 14 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 18 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 12 февраля до 06:00 13 февраля:

Синие мосты;

ул. Киевка (в районе Киевского моста);

Ромодановские дворики (в районе моста);

мкр. Дубрава (в районе моста);

Восточный проезд (от ул. Тульской до ул. Хрустальной);

пл. Победы,

ул. Кирова (от пл. Победы в сторону Сквера мира);

ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова);

ул. Глаголева;

ул. Тарутинская;

ул. Путейская;

ул. Гурьянова;

ул. Московская (от пл. Московской до ул. Ленина).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 13 февраля:

ул. Баженова;

ул. Пушкина;

ул. Королева

ул. Набережная.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 13 февраля до 06:00 14 февраля:

ул. Кирова (продолжение работ);

ул. Ленина (продолжение работ);

ул. Глаголева (продолжение работ);

ул. Тарутинская (продолжение работ);

ул. Путейская (продолжение работ);

ул. Гурьянова (продолжение работ);

ул. Московская (от пл. Московской до ул. Поселковой).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 14 февраля:

ул. Баженова;

ул. Пушкина;

ул. Королева;

ул. Рылеева.

Ранее в ГИБДД призывали водителей пересесть на общественный транспорт.

С 12 февраля в Калуге введен режим повышенной готовности.

При этом в МЧС предупреждают, что аномальные снегопады сменятся с 14 февраля аномальными морозами.