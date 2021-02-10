Власти Калуги просят убрать автомобили с 11 улиц для вывоза снега 11 февраля

Ночью и днем в четверг, 11 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 11 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 10 февраля до 06:00 11 февраля:

ул. Кирова (от Сквера мира);

ул. Ленина на участке от пл.Старый Торг до ул.Ленина 93;

пл. Старый Торг на участке от ул. Ленина до арок;

Сквер Ленина (по кругу);

пер. Гостинорядский на участке от пл. Старый Торг до ул. Карпова;

ул. Федорова на участке от ул. Вишневского до МНТК;

ул. Вишневского на участке от ул. Федорова до Калужского областного клинического онкологического диспансера;

пер. Григоров;

ул. Воскресенская.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 11 февраля:

ул. Московская (путепровод);

ул. Тульская на участке от ул. Восточной до ул. Киевка.

Сильный снегопад обрушился на Калугу 9 февраля. Высота снежного покрова в городе увеличилась до 50 сантиметров. На многих улицах на обочинах уже нельзя припарковаться. Новые мощные снегопады ожидаются в нашем городе 12-14 февраля. Синоптики прогнозируют еще половину месячной нормы осадков.