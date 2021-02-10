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Власти Калуги просят убрать автомобили с 11 улиц для вывоза снега 11 февраля
Ночью и днем в четверг, 11 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 11 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 10 февраля до 06:00 11 февраля:
- ул. Кирова (от Сквера мира);
- ул. Ленина на участке от пл.Старый Торг до ул.Ленина 93;
- пл. Старый Торг на участке от ул. Ленина до арок;
- Сквер Ленина (по кругу);
- пер. Гостинорядский на участке от пл. Старый Торг до ул. Карпова;
- ул. Федорова на участке от ул. Вишневского до МНТК;
- ул. Вишневского на участке от ул. Федорова до Калужского областного клинического онкологического диспансера;
- пер. Григоров;
- ул. Воскресенская.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 11 февраля:
- ул. Московская (путепровод);
- ул. Тульская на участке от ул. Восточной до ул. Киевка.
Сильный снегопад обрушился на Калугу 9 февраля. Высота снежного покрова в городе увеличилась до 50 сантиметров. На многих улицах на обочинах уже нельзя припарковаться. Новые мощные снегопады ожидаются в нашем городе 12-14 февраля. Синоптики прогнозируют еще половину месячной нормы осадков.
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