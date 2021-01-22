С улиц Калуги за день вывезли 2150 кубометров снега

Как мы уже рассказывали, 21 января на Калугу обрушился сильный снегопад. Уборкой улиц занимались 100 единиц техники и 140 дорожных рабочих, сообщает городская управа.

По данным управления городского хозяйства, днем с улиц города вывезли 2150 кубометров снега, израсходовано 30 тонн пескосоляной смеси.

Напомним, власти просили в ночь на 22 января убрать припаркованные машины с трех улиц, чтобы коммунальщики могли вывезти там снег.

В пятницу, 22 января, в Калужской области прогнозируют небольшой снег.