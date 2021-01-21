Власти Калуги просят убрать автомобили с трех улиц для вывоза снега 22 января

В ночь на пятницу, 22 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Из-за этого городская управа просит автомобилистов не парковаться на трех улицах. Транспорт может помешать работе коммунальщиков из МБУ «СМЭУ».

Уборка снега в Калуге в ночь с 21 на 22 января:

ул. Кирова на участке от пл. Театральной до пл. Победы (нечетная сторона),

пл. Победы,

ул. Суворова от ул. Октябрьской до ул. Рылеева (четная и нечетная стороны) и от ул. Рылеева до ул. Горького (четная сторона).

- В связи с большим объемом выпавших осадков, коммунальными службами непрерывно ведутся работы по очистке городских улиц от снега для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта, - пояснили в городской администрации. - Однако качественной уборке улиц мешают припаркованные вдоль дорог автомобили. Это значительно затрудняет работу специализированных служб, а в некоторых случаях препятствует прохождению спецтехники, осуществляющей уборку и вывоз снега.

Напомним, что 22 января также одну из улиц на Правом берегу полностью перекроют, чтобы вывезти снег.