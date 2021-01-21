В Калуге улицу Георгия Амелина перекроют 22 января для вывоза снега

В пятницу, 22 января, в Калуге будет закрыто движение по улице Георгия Амелина в «Кошелеве» между домами №1 и №27. Об этом сообщает городская управа.

Перекрытие связано с работами по вывозу снега. Они пройдут с 8:00 до 17:00.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства и просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении городской администрации.

Схема перекрытия улицы Георгия Амелина в Калуге 22 января 2021 года.