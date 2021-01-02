В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 2 января, подтвердили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 392, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 58 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 969 калужан.
В списке умерших по-прежнему 172 человека. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остается 1251 человек.
В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 234 (+19 к предыдущему дню),
- Обнинск – 125 (-3),
- Кировский район – 84 (+4),
- Боровский район – 78 (+10),
- Козельский район – 72 (+3),
- Людиновский район – 69 (+4),
- Малоярославецкий район – 63 (+6),
- Жуковский район – 58 (+3),
- Дзержинский район – 57 (+4),
- Ферзиковский район – 47 (+6),
- Сухиничский район – 41 (+7),
- Думиничский район – 36 (+6),
- Жиздринский район – 34 (+5),
- Тарусский район – 31 (+4),
- Мещовский район – 28 (+3),
- Перемышльский район – 26 (+3),
- Бабынинский район – 25 (+3),
- Износковский район – 23 (+3),
- Спас-Деменский район – 21 (+3),
- Юхновский район – 19 (+2),
- Медынский район – 18 (+2),
- Хвастовичский район – 17 (+4),
- Ульяновский район – 15 (+4),
- Мосальский район - 12 (+3),
- Куйбышевский район – 10 (+2),
- Барятинский район – 8 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 января 2021 года.
Тем временем
Стало известно, когда в Калуге на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом. В нем будет 500 коек. Подробности.
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