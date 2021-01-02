В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 2 января, подтвердили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 392, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 58 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 969 калужан.

В списке умерших по-прежнему 172 человека. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остается 1251 человек.

В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 234 (+19 к предыдущему дню),

Обнинск – 125 (-3),

Кировский район – 84 (+4),

Боровский район – 78 (+10),

Козельский район – 72 (+3),

Людиновский район – 69 (+4),

Малоярославецкий район – 63 (+6),

Жуковский район – 58 (+3),

Дзержинский район – 57 (+4),

Ферзиковский район – 47 (+6),

Сухиничский район – 41 (+7),

Думиничский район – 36 (+6),

Жиздринский район – 34 (+5),

Тарусский район – 31 (+4),

Мещовский район – 28 (+3),

Перемышльский район – 26 (+3),

Бабынинский район – 25 (+3),

Износковский район – 23 (+3),

Спас-Деменский район – 21 (+3),

Юхновский район – 19 (+2),

Медынский район – 18 (+2),

Хвастовичский район – 17 (+4),

Ульяновский район – 15 (+4),

Мосальский район - 12 (+3),

Куйбышевский район – 10 (+2),

Барятинский район – 8 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 января 2021 года.

Тем временем

Стало известно, когда в Калуге на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом. В нем будет 500 коек. Подробности.

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