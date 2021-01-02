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В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.01.2021 16:03 0 1754
В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 2 января, подтвердили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 392, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 58 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 969 калужан.

В списке умерших по-прежнему 172 человека. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остается 1251 человек.

В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 234 (+19 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 125 (-3),
  • Кировский район – 84 (+4),
  • Боровский район – 78 (+10),
  • Козельский район – 72 (+3),
  • Людиновский район – 69 (+4),
  • Малоярославецкий район – 63 (+6),
  • Жуковский район – 58 (+3),
  • Дзержинский район – 57 (+4),
  • Ферзиковский район – 47 (+6),
  • Сухиничский район – 41 (+7),
  • Думиничский район – 36 (+6),
  • Жиздринский район – 34 (+5),
  • Тарусский район – 31 (+4),
  • Мещовский район – 28 (+3),
  • Перемышльский район – 26 (+3),
  • Бабынинский район – 25 (+3),
  • Износковский район – 23 (+3),
  • Спас-Деменский район – 21 (+3),
  • Юхновский район – 19 (+2),
  • Медынский район – 18 (+2),
  • Хвастовичский район – 17 (+4),
  • Ульяновский район – 15 (+4),
  • Мосальский район - 12 (+3),
  • Куйбышевский район – 10 (+2),
  • Барятинский район – 8 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 янвваря 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 января 2021 года.

Тем временем

Стало известно, когда в Калуге на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом. В нем будет 500 коек. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.01.2021 16:03 0 1754
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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