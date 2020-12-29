В Калуге дополнительные троллейбусы заработают в ночь на Рождество

Как мы уже рассказывали, в новогоднюю общественный транспорт Калуги станет бесплатным. Полное расписание дополнительных автобусов и троллейбусов опубликовано здесь. А во вторник, 29 декабря, городская управа сообщила, что транспорт будет работать и в ночь на православное Рождество – с 6 на 7 января.

- В связи с проведением ночных Рождественских богослужений по их окончанию будет организовано движение троллейбусов, - рассказали в администрации. - Отправление троллейбусов будет осуществляться от площади Старый Торг по следующим маршрутам:

№ 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1;

№ 2 – ул. Московская - Терепец;

№ 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - к-тр Центральный, далее по ул. Московской в депо;

№ 6 - ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. Жукова до остановки «Дубрава», далее по маршруту № 6 в депо;

№ 8 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская;

№ 9 - ул. Московская - пос. Северный;

№ 10 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова;

№ 18 - ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев».

Напомним, некоторые троллейбусные маршруты в Калуге поменяют из-за перекрытий на Старом Торге.

Как будет перекрыта центральная площадь Калуги и окрестные улицы, смотрите здесь.