Как перекроют центральную площадь Калуги на новогодние праздники

Городская управа Калуги в понедельник напомнила, что с 31 декабря в нашем городе начнут перекрывать площадь Старый Торг и окрестные улицы. Это связано с проведением праздничных новогодних мероприятий.

В список попали:

Площадь Старый Торг,

улица Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг в сторону площади Старый Торг);

Воробьевская (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг);

улица Карпова (от Воскресенской до Театральной);

улица Дарвина (от Воскресенской до Театральной);

улица Ленина (от Старичкова переулка до площади Старый Торг);

Гостинорядский переулок (от улицы Карпова до площади Старый Торг);

улица Кропоткина (от Гостинорядского переулка до улицы Марата);

Театральная улица (от улицы Дарвина до площади Старый Торг);

улица Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый Торг в сторону площади);

улица Пушкина (от улицы Плеханова до улицы Баженова в сторону площади Старый Торг);

Набережная улица (от дома № 21 до площади Старый Торг в сторону площади).

Проезд будет закрыт:

С 16:00 31 декабря до 05:00 1 января,

7-8 января - с 15:00 до 21:00,

9 января - с 14:00 до 21:00.

Тем временем

В новогоднюю ночь автобусы и троллейбусы Калуги будут бесплатно возить пассажиров. Подробности.