Как перекроют центральную площадь Калуги на новогодние праздники
Городская управа Калуги в понедельник напомнила, что с 31 декабря в нашем городе начнут перекрывать площадь Старый Торг и окрестные улицы. Это связано с проведением праздничных новогодних мероприятий.
В список попали:
- Площадь Старый Торг,
- улица Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг в сторону площади Старый Торг);
- Воробьевская (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг);
- улица Карпова (от Воскресенской до Театральной);
- улица Дарвина (от Воскресенской до Театральной);
- улица Ленина (от Старичкова переулка до площади Старый Торг);
- Гостинорядский переулок (от улицы Карпова до площади Старый Торг);
- улица Кропоткина (от Гостинорядского переулка до улицы Марата);
- Театральная улица (от улицы Дарвина до площади Старый Торг);
- улица Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый Торг в сторону площади);
- улица Пушкина (от улицы Плеханова до улицы Баженова в сторону площади Старый Торг);
- Набережная улица (от дома № 21 до площади Старый Торг в сторону площади).
Проезд будет закрыт:
- С 16:00 31 декабря до 05:00 1 января,
- 7-8 января - с 15:00 до 21:00,
- 9 января - с 14:00 до 21:00.
Тем временем
В новогоднюю ночь автобусы и троллейбусы Калуги будут бесплатно возить пассажиров. Подробности.
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