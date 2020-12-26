В Калуге общественный транспорт станет бесплатным в новогоднюю ночь

В Калуге проезд в муниципальных автобусах и троллейбусах станет бесплатным с 18:00 31 декабря до 04:00 1 января. Об этом в пятницу сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- В новогоднюю ночь муниципальный общественный транспорт будет возить пассажиров по всем основным направлениям (Северный, Кубяка, Канищево, Терепец, Силикатный, Ольговка, Дубрава, Турынино, Калуга-1, Калуга-2, Правобережье) до 4 утра 1 января, - отметил Денисов. - Интервал – примерно раз в час. Для удобства калужан и гостей города составлено подробное расписание.

Расписание движения бесплатного общественного транспорта в Калуге в новогоднюю ночь

1. От остановки ул. Кирова, 11 в направлении микрорайона Ольговка - троллейбус №8.

Отправление от ул. Кирова, 11: 00:00, 00:50, 01:35, 02:25, 03:15, 04:15

Отправление из Ольговки: 00:25, 01:15, 02:00, 02:50, 03:40.

2. В направлении микрорайона Силикатный - троллейбус №10.

Отправление от ул. Кирова, 11: 00:05, 01:05, 02:05, 03:05, 04:10,

Отправление из Силикатного: 23:35, 00:35, 01:35, 02:35, 03:35.

3. В направлении микрорайона Терепец - троллейбус №17.

Отправление от ул. Кирова, 11: 00:10, 00:35, 01:25, 02:15, 03:05, 04:15,

Отправление из микрорайона Терепец: 01:00, 01:50, 02:40, 03:40.

4. От остановки «Швейная фабрика» (ул. Луначарского, 57) в направлении Северного, Кубяка, Канищево - автобус №97.

Отправление из Канищево: 00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45,

Отправление с улицы Луначарского: 00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 04:10.

5. Отправление от остановки на улицце Кирова, 20 в направлении вокзала Калуга-1 - автобус №30.

Отправление с улицы Кирова: 22:00, 23:00, 00:10, 01:45, 04:20, 05:45, 07:10,

Отправление от Калуги-1: 20:20, 22:10, 23:20, 00:30, 03:15, 04:40, 05:55, 07:20.

6. В направлении микрорайона Дубрава - троллейбус №18.

Отправление от улицы Кирова, 20: 01:00, 02:00, 03:00, 04:10,

Отправление из Дубравы: 00:30, 01:30, 02:30, 03:30.

7. От остановки площадь Мира в направлении станции Калуга-2 - автобус №30.

Отправление от площади Мира: 20:35, 22:25, 23:35, 00:45, 03:25, 04:35, 06:05, 07:30,

Отправление от Калуги-2: 21:30, 22:45, 23:50, 01:15, 04:00, 05:15, 06:35, 08:05.

8. От остановки площадь Мира в направлении Турынино - автобус №41.

Отправление от площади Мира: 00:20, 01:40, 02:40, 04:10,

Отправление из Турынино: 01:00, 02:00, 03:20.

9. От остановки площадь Мира в направлении правобережья - троллейбус №18.