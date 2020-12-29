В Калуге троллейбусы поменяют маршруты из-за перекрытий на новогодних праздниках

Из-за перекрытий улиц во время новогодних праздников в Калуге поменяются маршруты некоторых троллейбусов. Изменения произойдут уже в четверг, 31 декабря, сообщили в «Управлении калужского троллейбуса».

С 16:00 31 декабря до 5:00 1 января будет ограничено движение общественного транспорта на площади Старый Торг. В это время троллейбусы будут ходить так:

Маршрут №3 будут осуществлять движение КЗТА - пл. Мира;

Троллейбусы и автобусы маршрута №2 будут осуществлять движение от Терепца до Дома Быта;

Троллейбусы маршрута №1 будут переведены на 12 маршрут.

Такие же изменения будут внесены 7-8 января с 15:00 до 21:00 и 9 января с 14:00 до 21:00.