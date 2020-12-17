Калуга получила еще 17 подержанных автобусов из Москвы

В Калугу прибыли еще 17 автобусов ЛиАЗ из Москвы. В столице их уже списали, а в нашем городе будут использовать для обслуживания маршрутов общественного транспорта.

- Все автобусы марки ЛиАЗ, все оснащены кондиционерами, - рассказали 16 декабря в «Управлении калужского троллейбуса». - После проведения полного технического обслуживания и процедуры оформления будут работать на городских маршрутах, на которых предусмотрен транспорт большой вместимости.

Как мы уже сообщали, подержанные автобусы из Москвы ездят по Калуге с 2018 года.

До конца 2020 года УКТ рассчитывает получить еще 10 троллейбусов из Москвы.

- Троллейбусы более экологичны и долговечны, чем автобусы, и обновление парка троллейбусов мы тоже планируем, - рассказывал в конце октября директор управления Вадим Витьков. - Новый троллейбус стоит порядка 20 миллионов рублей – это очень дорого, но к Новому году мы должны получить 10 троллейбусов из Москвы. Они бывшие в употреблении, но достаточно свежие – 2013-2014 года выпуска, как и самые новые из тех троллейбусов, которые у нас сейчас есть.

Тем временем

Как в Калуге платить за проезд в маршрутках и автобусах картой. Наш репортаж.