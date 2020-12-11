В Калуге обновили схемы перекрытия улиц на 12 декабря

В субботу, 12 декабря, в Калуге состоится открытие праздника «Новогодняя столица России-2021». Как мы уже рассказывали, в этот день пройдут парад Дедов Морозов и церемония на Старом Торге. В пятницу, 11 декабря, городская управа опубликовала обновленные схемы перекрытия улиц.

По улице Кирова на участке от площади Победы до улицы Московской нельзя будет проехать с 14:30 до 17:00. Также будут частично перекрыты улицы Ленина, Николо-Козинская, Жукова, Степана Разина и переулок Кирова.

Улица Ленина от Кирова до площади Старый Торг вместе с прилегающими участками других улиц будет закрыта для машин с 16:00 до 17:00.

Площадь Старый Торг перекроют по периметру с 14:30 до 21:00.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.

Тем временем

Как калужане будут встречать Новый год? Мы сделали опрос на улице. Подробности.