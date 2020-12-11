Новогодне-коронавирусный опрос: как калужане будут встречать Новый год

В субботу, 12 декабря, в Калуге официально откроется новогодняя столица России-2021. У калужан на этот счет сложились весьма противоречивые мнения. Одних уже доканали ограничения, другие боятся наплыва туристов и повышения заболеваемости коронавирусом в городе. Даже несмотря на то, что все торжества в помещениях отменены и всем нам придется довольствоваться только праздником на свежем воздухе.

Мы вышли на улицы Калуги и поинтересовались у калужан, а как они будут встречать этот Новый год? Как сильно ковид повлиял на их обычные новогодние традиции?

Антонина Ивановна, пенсионер

- Дома буду праздновать Новый год. Мы все знаем, что люди 65+ не должны выходить на улицу. Я никуда не пойду и не поеду. Даже мои родственники не собираются гулять.

Зияд Азизов, строитель

- Встретим праздник с семьей. Как мы это обычно и делаем. На улице отмечать ничего не будем. У нас большая семья, трое детей. Может быть, родственники приедут.

Василий Суханов, студент

- Вы же видите, какая ситуация сейчас с коронавирусом. Естественно, не хочется заболеть, обстановка пугает. Так что встретим Новый год дома, в окружении семьи. Думаю, что и друзья также останутся дома. Даже для молодежи сейчас не лучшее время для гуляний.

Илья Рябов, студент

- Соберемся за общим столом в кругу семьи. Сейчас надо максимально предохраняться от коронавируса. Я не хочу сам заразиться. Но, конечно, думаю о своих родных и близких, друзьях. Меня новогодняя столица совершенно не интересует. Пусть себе празднуют. Я останусь дома.

Нина Сергеевна, пенсионер

- Я обычно в новогоднюю ночь хожу гулять. Смотрю, как проходит празднование, сама участвую. Но в этом году останусь дома. Конечно, из-за коронавируса. К тому же, руку сломала недавно. Так что праздник проведу, не выходя на улицу.

Петр Маймусов, учитель

- Меня коронавирус не пугает. Но и на новогодние гуляния я не пойду. У нас традиция такая – проводить этот праздник дома. Уже лет пять никуда не ходим.

Андрей Соловьев, фермер

- Сказали, что нельзя отмечать Новый год на улице. Будем выполнять. Поэтому отметим праздник в домашних условиях.

Ирина Моргунова, журналист

- Мы с моим парнем еще с первой волны соблюдаем правила. Носим маски, стараемся не бывать в людных местах. На Новый год исключение не делаем. Отмечать будем дома в приятной компании друг друга. Побудем законопослушными и здоровыми.

Мнение эксперта

Илья Соваков – заместитель министра здравоохранения Калужской области:

- Для меня Новый год всегда был семейным праздником, который мы встречали в узком кругу и старались в дни новогодних каникул уделить время друг другу, так как в течение года это редко удается.

Я думаю, что страхи калужан необоснованы. Это был сложный год, проведите новогодние каникулы в кругу семьи и близких, погуляйте по городу (с соблюдением мер профилактики), покатайтесь на лыжах, проведите время с пользой для себя и своих близких.