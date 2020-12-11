COUNTER: pixel redirect
$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения

Новогодне-коронавирусный опрос: как калужане будут встречать Новый год

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 11:57 2 416
Новогодне-коронавирусный опрос: как калужане будут встречать Новый год

В субботу, 12 декабря, в Калуге официально откроется новогодняя столица России-2021. У калужан на этот счет сложились весьма противоречивые мнения. Одних уже доканали ограничения, другие боятся наплыва туристов и повышения заболеваемости коронавирусом в городе. Даже несмотря на то, что все торжества в помещениях отменены и всем нам придется довольствоваться только праздником на свежем воздухе.

Мы вышли на улицы Калуги и поинтересовались у калужан, а как они будут встречать этот Новый год? Как сильно ковид повлиял на их обычные новогодние традиции?

Антонина Ивановна, пенсионер

- Дома буду праздновать Новый год. Мы все знаем, что люди 65+ не должны выходить на улицу. Я никуда не пойду и не поеду. Даже мои родственники не собираются гулять.

Зияд Азизов, строитель

- Встретим праздник с семьей. Как мы это обычно и делаем. На улице отмечать ничего не будем. У нас большая семья, трое детей. Может быть, родственники приедут.

Василий Суханов, студент

- Вы же видите, какая ситуация сейчас с коронавирусом. Естественно, не хочется заболеть, обстановка пугает. Так что встретим Новый год дома, в окружении семьи. Думаю, что и друзья также останутся дома. Даже для молодежи сейчас не лучшее время для гуляний.

Илья Рябов, студент

- Соберемся за общим столом в кругу семьи. Сейчас надо максимально предохраняться от коронавируса. Я не хочу сам заразиться. Но, конечно, думаю о своих родных и близких, друзьях. Меня новогодняя столица совершенно не интересует. Пусть себе празднуют. Я останусь дома.

Нина Сергеевна, пенсионер

- Я обычно в новогоднюю ночь хожу гулять. Смотрю, как проходит празднование, сама участвую. Но в этом году останусь дома. Конечно, из-за коронавируса. К тому же, руку сломала недавно. Так что праздник проведу, не выходя на улицу.

Петр Маймусов, учитель

- Меня коронавирус не пугает. Но и на новогодние гуляния я не пойду. У нас традиция такая – проводить этот праздник дома. Уже лет пять никуда не ходим.

Андрей Соловьев, фермер

- Сказали, что нельзя отмечать Новый год на улице. Будем выполнять. Поэтому отметим праздник в домашних условиях.

Ирина Моргунова, журналист

- Мы с моим парнем еще с первой волны соблюдаем правила. Носим маски, стараемся не бывать в людных местах. На Новый год исключение не делаем. Отмечать будем дома в приятной компании друг друга. Побудем законопослушными и здоровыми.

Мнение эксперта

Илья Соваков – заместитель министра здравоохранения Калужской области:

- Для меня Новый год всегда был семейным праздником, который мы встречали в узком кругу и старались в дни новогодних каникул уделить время друг другу, так как в течение года это редко удается.

Я думаю, что страхи калужан необоснованы. Это был сложный год, проведите новогодние каникулы в кругу семьи и близких, погуляйте по городу (с соблюдением мер профилактики), покатайтесь на лыжах, проведите время с пользой для себя и своих близких.

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 11:57 2 416
Тэги: новый год праздник опрос
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
370 тысяч жителей ЦФО выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
Энергетики помогают медикам в Кировском районе
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 20%
Цены пополам: белорусские двери «Стальная линия»
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем нужна независимая экспертиза после ДТП
Как не попасться черным риэлторам?
Шкаф-купе под индивидуальные параметры как оптимальный выбор

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru