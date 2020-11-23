В Калуге сняли свежий асфальт на улице Горького из-за аварии на сетях

В Калуге часть уложенного минувшим летом на улице Максима Горького в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» асфальта пришлось снять, чтобы ликвидировать последствия аварии на кабеле, который соединяет одну из тяговых подстанций Управления калужского троллейбуса с контактной сетью.
- Вышел из строя старый фидер, который питает большое количество наших сетей, - пояснил на планерке в городской управе в понедельник, 23 ноября, директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Добраться до него мы хотели проколом, но нам не разрешили. Поэтому пришлось вскрывать этот асфальт.
По его словам, вскрывать пришлось не только асфальт, но и тротуарную плитку. А при прокладке траншеи специалисты УКТ наткнулись на действующий колодец, который дорожники, ремонтировавшие улицу Горького, зачем-то закатали в асфальт.
Как только позволит погода, поврежденные участки будут отремонтированы.
- Нехорошая, конечно, ситуация, когда вынуждены под свежеуложенным асфальтом менять коммуникации, - заявил городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Вот сейчас будет в конце года расторговка объектов БКАД следующего года, и, соответственно, организация работ с энергоснабжающими организациями. В том числе – с УКТ. Поэтому включайтесь тоже в работу. И там, где вы чувствуете, что износ кабеля равен 100%, необходимо заранее предусматривать замену ваших сетей. Впредь не должно быть таких сбоев.
Ранее, напомним, на улице Тульской раскопали новый асфальт.
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