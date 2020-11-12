В Калуге улицу Тульскую раскопали через год после ремонта

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Геннадич выкладывал видео с улицы Тульской в Калуге. Там возле дома №42/9 вскрыли асфальт, уложенный год назад в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас ограждение на этом месте убрали, яму засыпали песком и щебнем.
Зачем асфальт разрыли, если год назад калужанам обещали, что перед укладкой покрытия все коммуникации меняют? Этот вопрос мы адресовали в «Калугаоблводоканал».
- Специалисты водоканала проводили аварийно-ремонтные работы на сетях канализации, - пояснили там. - В ходе работ заменили участок канализации диаметром 160 мм, длина протяженностью 4 п.м. Участок канализации по указанному адресу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не перекладывался.
Пока яма засыпана щебнем.
Водоканал обещает в ближайшие дни, если позволит погода, заасфальтировать проблемное место.
Тем временем
Новый асфальт появился на улице Гагарина и сквере Мира. Подробности.
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