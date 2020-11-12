В Калуге уложили новый асфальт на улице Гагарина и сквере Мира

В ночь на четверг, 12 ноября, в Калуге завершились работы по укладке верхнего слоя асфальта на проезжей части улицы Гагарина и сквера Мира.

- Работы по основному ходу завершены, осталось уложить несколько парковок и заездных карманов, - рассказала KP40 директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Планируется завершить сегодня ночью.

На Гагарина осталось заасфальтировать несколько заездов и парковочных карманов.

На данный момент также продолжаются работы во 2-м Красноармейском переулке и на улице Циолковского.

- В работе остался 2-й Красноармейский - там уложен выравнивающий и сейчас ведутся работы по поднятию колодцев, будет уложен верхний слой покрытия, - пояснила Арен. – На улице Циолковского будут уложены два слоя покрытия, подняты колодцы.

По словам директора Службы единого заказа, установлена общая дата завершения работ – 1 декабря. Но по улице Циолковского подрядчик должен успеть все сделать до 20 ноября.

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