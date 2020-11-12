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Билеты в Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург на осенне-зимний период уже в продаже!

Опубликовано: 12.11.2020 14:04 0 194
Билеты в Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург на осенне-зимний период уже в продаже!

Авиакомпания РусЛайн продолжит выполнять прямые рейсы в 3 города России из Международного аэропорта Калуга в осенне-зимнем периоде 2020/2021 гг.

Билеты на период до 26 марта 2021 года уже в продаже!

Прямые рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и пятницам, прямые рейсы в Казань и Екатеринбург – 2 раза в неделю.

Стоимость билетов в Казань начинается от 2 200 рублей в одну сторону, в Санкт-Петербург – от 2 500 рублей в одну сторону, в Екатеринбург – от 2 800 рублей в одну сторону

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика rusline.aero и на сайте Международного аэропорта Калуга klf.aero.

Опубликовано: 12.11.2020 14:04 0 194
Тэги: транспорт аэропорт калуга
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