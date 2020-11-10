В Калуге новый асфальт начали укладывать на улице Гагарина

В ночь на вторник, 10 ноября, в Калуге уложили верхний слой асфальта на участке улицы Гагарина от памятника 600-летию города до сквера Мира. Об этом сообщила служба единого заказа городского хозяйства.

Из-за проведения работ, напомним, поздно вечером и рано утром не ходили троллейбусы четырех маршрутов.

Новый асфальт на улице Гагарина в Калуге уложили в ночь на 10 ноября 2020 года.

На другой стороне дорожники дошли от сквера Мира до вокзала.

Ремонт на улице Гагарина обещают завершить до конца ноября.

В то же время на улице Циолковского сняли старый асфальт. 9 ноября наши читатели жаловались, что проезд там был заблокирован. На дороге открытые колодцы.

Тем временем

В Калуге 4-летняя девочка получила травмы на занятиях по танцам. Подробности.