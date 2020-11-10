В Калуге 4-летняя девочка получила травмы на занятиях по танцам

В Калуге четырехлетняя девочка получила травму в одной из танцевальных студий на Терепце. Во вторник, 10 ноября, об этом происшествии сообщили в прокуратуре Калужской области. Ведомство проводит проверку.

- При проведении занятий по танцам четырехлетняя девочка получила травму в связи с падением металлического стеллажа, - отмечают в прокуратуре. - После обследования медицинскими работниками ребенок направлен домой, в данный момент ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Точные обстоятельства происшествия и причины устанавливаются.

- По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства и, при наличии оснований, применен комплекс мер прокурорского реагирования в целях устранения выявленных нарушений и привлечения к установленной ответственности виновных лиц, - сообщила KP40 старший помощник прокурора области Искрина БАСУЛИНА.

UPD. Ситуацию также прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области:

- Мы связывались с руководителем центра. Ничего страшного не произошло. Наклонился стеллаж, и девочка случайно ударилась. Травм нет, небольшая царапина. Вся необходимая помощь оказана, принесены извинения, и ситуация полностью разрешена.

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