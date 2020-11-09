На улице Циолковского сняли асфальт, водители жалуются на заторы

Как мы уже рассказывали, в Калуге продолжается ремонт проезжих частей на улицах Гагарина, Циолковского и сквере Мира.

В понедельник, 9 ноября, наш читатель hunter в «Народных новостях» сообщил, что на улице Циолковского снимают верхний слой асфальта, и из-за этого проезд около 11 утра был полностью заблокирован:

- Дорога оказалась заблокированной из-за спецтехники, выехать и проехать невозможно! Никакой информации об этом нет нигде! Почему комитет по безопасности дорожного движения не считает нужным уведомлять о планируемых работах? Куда смотрит председатель данного комитета и ответственные лица горуправы?

Улица Циолковского 9 ноября 2020 года.

- Подрядчик в графике, у них сегодня по плану два участка было под фрезу, - прокомментировала ситуацию директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Полное перекрытие данных участков по схеме не предусмотрено, подрядчику приходится работать в общем потоке движения, проводя работы по одной полосе. Вечером и ночью запаркованность вообще высокая, и жителям мешает шум фрезы. Вообще по практике проблем никогда не было, машины пропускаются для выезда и заезда. Просто из-за работы фрезы движение затруднено.

Напомним, завершить работы на улице Циолковского дорожники обещают к 17 ноября. Отремонтирован будет участок от улицы Волкова до улицы Добровольского.

Водителям приходится объезжать не только тяжелую технику, но и открытые колодцы.

Тем временем

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