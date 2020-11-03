В центре Калуги дорожники засыпали асфальтом колодцы: дорогу заливает отходами

Улицу Гагарина в Калуге второй день заливает грязной водой из канализационного колодца.

Потек колодец рядом с остановками общественного транспорта со стороны технического университета. Потоки льются вниз: на улицы Гагарина и Королева. В округе чувствуется неприятный запах.

Во вторник, 3 ноября, ситуацию прокомментировали в «Калугаоблводоканале».

- Дорожные службы при проведении своих работ засыпали канализационные колодцы горячим асфальтом, - отмечают в водоканале. - Из-за этого произошел засор канализации.

В настоящий момент специалисты водоканала вынуждены производить прочистку колодцев. Срок окончания назвать сложно.

Колодец на улице Гагарина, из которого льется грязная вода.

Потоки устремляются вниз по Гагарина и Королева.

Канава на перекрекрестке Гагарина и Королева пришлась как раз кстати.

Пешеходы стараются не наступать в этот ручей.

Пока в водоканале не могут назвать сроки окончания ремонтных работ.

Завершить ремонт на Гагарина обещают к декабрю. Пока водителям приходится объезжать открытые колодцы.

Как мы уже рассказывали, о ремонте улиц Гагарина, Циолковского и сквера Мира стало известно только в октябре.

На Гагарина уже успели снять асфальт и положить новый нижний слой. Сейчас там открытые колодцы, огороженные деревянными конструкциями.

Завершить ремонт на Гагарина обещают до декабря. На Циолковского и сквере Мира – в середине ноября.

Тем временем

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