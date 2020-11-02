На улице Гагарина уложили нижний слой асфальта

На прошедших выходных в Калуге уложили выравнивающий слой асфальта на улице Гагарина.

Теперь водителям не нужно ездить по разбитому покрытию. Хотя препятствия на пути все равно остались.

Люки на дороге пока не заменили, поэтому они все огорожены деревянными конструкциями.

Канава на перекрестке улиц Гагарина и Королева.

На перекрестке улиц Гагарина и Королева из-за перепада высот машины проезжают по небольшой канаве.

Напомним, завершить ремонт на улице Гагарина дорожники обещают до декабря.

Параллельно проходят работы на улице Циолковского и сквере Мира.

Тем временем

В двух районах Калуги отключат воду 5 ноября. Под отключение попадут детские сады, школы, больницы и котельная. Подробности.