$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт

На улице Гагарина уложили нижний слой асфальта

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 02.11.2020 17:05 5 497
На улице Гагарина уложили нижний слой асфальта

На прошедших выходных в Калуге уложили выравнивающий слой асфальта на улице Гагарина.

Теперь водителям не нужно ездить по разбитому покрытию. Хотя препятствия на пути все равно остались.

Люки на дороге пока не заменили, поэтому они все огорожены деревянными конструкциями.

Ремонт дорог Калуга

Ремонт дорог Калуга

Канава на перекрестке улиц Гагарина и Королева.

На перекрестке улиц Гагарина и Королева из-за перепада высот машины проезжают по небольшой канаве.

Напомним, завершить ремонт на улице Гагарина дорожники обещают до декабря.

Параллельно проходят работы на улице Циолковского и сквере Мира.

Тем временем

В двух районах Калуги отключат воду 5 ноября. Под отключение попадут детские сады, школы, больницы и котельная. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 02.11.2020 17:05 5 497
Тэги: авто дороги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
МегаФон становится совладельцем видеосервиса START
Банк «Открытие»: добро пожаловать в новый офис в Обнинске!
Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам
Специалисты Калугаэнерго перевыполнили годовой план по ремонту ВЛ за 9 месяцев 2020 года
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Что собой представляют кадастровые услуги
Холодильное оборудование для кафе и ресторанов
Лизинг персонала: ключевые особенности

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru