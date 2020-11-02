В Калуге начали срезать асфальт на улице Циолковского

В ночь на понедельник, 2 ноября, в Калуге начали снимать верхний слой асфальта на улице Циолковского. Об этом сообщает служба единого заказа городской управы.

- В рамках содержания автомобильных дорог планируется выполнить работы по замене изношенных слоев дорожной одежды по улице Циолковского, - говорится в сообщении дорожников. - Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как мы уже рассказывали, работы на улицах Гагарина, Циолковского и сквере Мира обещают завершить к середине-концу ноября.

Из-за работ на Гагарина в конце прошлой недели образовывались огромные пробки.

- Ремонт улицы Гагарина был включён в перечень объектов, являющихся приложением к контракту, - поясняла ранее директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Работы были запланированы в текущем году, объём работ был определён исходя из остатков денежных средств в рамках контракта, а также с окончанием работ по центральным улицам города - улица Московская, улица Луначарского и т.д.

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