Огромные пробки образовались на въезде в Калугу

В пятницу, 30 октября, в Калуге существенно затруднено движение в районе улицы Гагарина. Пробки образовались на въезде в центр города со стороны Правого берега. Стоят улица Королева, Кирова и сквер Мира.

Как мы уже рассказывали, на улице Гагарина ремонт начался на прошлой неделе, когда рабочие сняли верхний слой асфальта. Завершить его должны к 1 декабря.

Днем в пятницу дорожники разрыли колодец в районе перекрестка улиц Гагарина и Королева. Из-за этого перекрыта одна из трех полос. Автомобилисты, двигающиеся со стороны Гагаринского моста в крайней правой полосе, вынуждены перестраиваться, что замедляет общий поток.

На улице Гагарина машины стоят от моста.

Напомним, в ночь на субботу на улице Гагарина планируется продолжить ремонтные работы. Из-за этого с 22:00 пятницы до 6:00 субботу не будут ходить троллейбусы №1, №2, №3 и №18. Пассажирам стоит ловить маршрутки и автобусы.

Перед перекрестком с Королева перекрыта одна полоса.

Из крайней правой приходится перестраиваться.

А вот с другой стороны улицы Гагарина провалившийся накануне люк по-прежнему представляет опасность для водителей. Его, по всей видимости, пытались прикрыть какой-то деревянной конструкцией, но что-то пошло не так.

Провалившийся люк обозначен вот так.

Пробка на выезд на улице Королева.

Дорожная обстановка в Калуге на 17:00 30 октября.

В ближайшее время ремонт также пройдет на сквере Мира, где уже сняли верхний слой покрытия, и улице Циолковского.

Тем временем

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