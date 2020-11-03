В Калуге установят приподнятые пешеходные переходы на набережной Яченского водохранилища

В Калуге продолжаются строительные работы на набережной Яченского водохранилища и на мосту через Яченку в деревне Белой. В понедельник, 2 ноября, на объектах побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- На проезжей части набережной Яченского водохранилища уложили 600 метров асфальта, - сообщил он. - Для безопасности поручил сделать приподнятые пешеходные переходы. А на склоне от проезжей части к зоне променада - приподнять бордюры, чтобы вода не размывала склон.

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Мост через реку Яченка в деревне Белая.

По словам главы региона, работы по реконструкции моста через реку Яченка в районе деревни Белая завершаются.

- Движение здесь интенсивное. Да, закончить работы надо быстрее, чтобы люди не испытывали неудобств, - считает Шапша. - Но при укладке асфальта нужно учитывать погодные условия и соблюдать технологии.

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