На калужском заводе сварщик получил тяжелые травмы

В Калуге следователи проводят проверку после несчастного случая на одном из калужских заводов. 28 октября там получил тяжелые травмы 41-летний сварщик, сообщили KP40 во вторник, 3 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, в тот день мужчина работал во вторую смену, и примерно в 22:40 при производстве работ по сварке его отбросило от изделия, - говорят в СК. - Мужчина упал на пол и получил телесные повреждения - переломы в области лица и тела. На момент происшествия работник находился в спецодежде и сварочной маске. Сейчас пострадавший в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Следователи опрашивают сотрудников организации: руководство и коллег пострадавшего.

Фото с места происшествия.

- По окончании лечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью пострадавшего, - пояснили в Следственном комитете. - После уведомления организацией о произошедшем свое расследование также начала Государственная инспекция труда в Калужской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем

В Калужской области 50-летняя женщина погибла при пожаре. Подробности.