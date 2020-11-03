В Калужской области 50-летняя женщина погибла при пожаре

В понедельник, 2 ноября, в городе Киров Калужской области сгорел частный дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 50-летней хозяйки жилища, сообщили KP40 во вторник в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, в вечернее время, женщина находилась в доме одна, топила печь, в результате произошло возгорание легковоспламеняющих предметов, находящихся на печи, - рассказали в ВК. - Хозяйка дома погибла.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркивают следователи.

Фото с места пожара в городе Киров Калужской области 2 ноября 2020 года.

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