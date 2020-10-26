Пробки затруднили въезд в центр Калуги

Днем в понедельник, 26 октября, затруднен въезд в центр Калуги.
По улице Гагарина машины стоят со стороны моста.
Движение затрудняет текущее состояние улицы – там проходят ремонтные работы.
Данные Яндекса о дорожном движении на Гагарина.
Заторы наблюдаются на Гагарина и Королева.
Ремонтные работы должны завершиться к декабрю.
Как мы уже рассказывали, на улице Гагарина на прошлой неделе сняли верхний слой асфальта. Был срезан и тот асфальт, который за сутки до этого «Калугатеплосеть» положила на месте разрытия.
Вот как прокомментировали этот факт в городской управе Калуги:
- МУП «Калугатеплосеть» проводило работы по замене аварийной трубы, после проведения работ была проведена отсыпка щебнем в месте разрытия. В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также с целью недопущения аварийных ситуаций было принято решение произвести укладку (временного слоя) асфальтового покрытия.
Напомним, завершить ремонт на улице Гагарина городские власти Калуги обещают к 1 декабря.
Тем временем
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