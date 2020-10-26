В Калуге десятилетний мальчик провалился в канализационный колодец

На прошлой неделе в Калуге на улице Чижевского 10-летний мальчик провалился в незакрытый канализационный колодец. Ребенок не мог выбраться в течение двух часов, сообщает в понедельник, 26 октября, прокуратура Калужской области.

- В УМВД России по городу Калуге поступило сообщение от родителей о том, что их 10-летний сын, возвращаясь из школы, не заметил канализационный люк, заросший в траве, и упал в него, - отмечают в прокуратуре. - Проявив усилие, по истечении двух часов, мальчик вылез из люка и пошёл домой. Каких-либо телесных повреждений он не получил.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Колодец на данный момент закрыт.

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