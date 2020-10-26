В Калуге сбили двухлетнюю девочку

Днем в воскресенье, 25 октября, в Калуге на территории поселка Муратовский Щебзавод произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 58-летняя женщина за рулем «Рено Логан» сбила двухлетнюю девочку, которая переходила проезжую часть.

У ребенка зафиксированы различные травмы, сообщает УГИБДД по Калужской области. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

На прошедших выходных, напомним, в Калужской области в ДТП погибли дети.

В Калуге авария унесла жизнь двухлетнего мальчика.

А под Думиничами разбились насмерть девушки 13 и 15 лет.