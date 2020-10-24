В Калуге двухлетний мальчик погиб в ДТП

В субботу, 24 октября, около трех часов дня на 29 километре соединительной автодороги Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в районе Грабцевского шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, женщина 1991 года рождения не справилась с управлением машины «Ниссан» и совершила наезд на барьерное ограждение.

В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончался двухлетний ребенок. Женщина-водитель доставлена в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: прокуратура Калужской области