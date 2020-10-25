Погибшим в ДТП под Думиничами девушкам было 13 и 15 лет

Как мы уже сообщали, в субботу, 24 октября, в половине восьмого вечера между поселком Думиничи и железнодорожной станцией Думиничи произошло дорожно-транспортное происшествие. Находящийся за рулем мужчина 2001 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2109, съехал в кювет и врезался в дерево.

Всего в машине на момент происшествия находилось пять человек. По уточненным данным, В результате ДТП две девушки 13 и 15 лет скончались на месте ДТП до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка 2002 года рождения доставлена в больницу. В машине также находился 16-летний молодой человек.

Одной из девушек 26 октября должно было исполниться 14 лет.

В настоящее время водитель задержан. В отношении 19-летнего жителя Думиничей Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование продолжается.