Изменилась схема движения маршрута №69 в Калуге

Как сообщили в пятницу, 25 сентября, в городской управе, в целях обеспечения транспортной доступности деревни Косарево и деревни Заречье изменилась схема движения маршрута № 69 «сквер Медицинских сестер — дачи — кладбище Литвиново».

Его протяженность увеличилась до деревни Заречье.

Маршрут будет изменен в тестовом режиме с 28 сентября 2020 года.

До деревни Заречье движение будет осуществляться ежедневно 4 рейсами по следующему расписанию:

от сквера Медицинских сестер – в 7:00 и 16:00,

от деревни Заречье - в 16:00 и 16:45.

Остановка автобусов будет осуществляться в деревне Заречье на обустроенном остановочном пункте.