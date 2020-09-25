Изменилась схема движения маршрута №69 в Калуге

Как сообщили в пятницу, 25 сентября, в городской управе, в целях обеспечения транспортной доступности деревни Косарево и деревни Заречье изменилась схема движения маршрута № 69 «сквер Медицинских сестер — дачи — кладбище Литвиново».
Его протяженность увеличилась до деревни Заречье.
Маршрут будет изменен в тестовом режиме с 28 сентября 2020 года.
До деревни Заречье движение будет осуществляться ежедневно 4 рейсами по следующему расписанию:
Остановка автобусов будет осуществляться в деревне Заречье на обустроенном остановочном пункте.
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