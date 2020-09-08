Улицу Кирова в Калуге перекроют во время «Кросса нации»

В субботу, 19 сентября, участок улицы Кирова от улицы Московской до улицы Плеханова будет перекрыт в Калуге.

Это связано с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации», сообщает 8 сентября городская управа.

Проехать там нельзя будет с 8:00 до 13:00.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении горуправы.

Схема, которую опубликовала городская управа.

В августе, напомним, в Калуге прошёл первый полумарафон.