В Калуге ввели бесплатную парковку для электромобилей

В Калуге разрешили бесплатно парковать электромобили на улицах города. Соответствующее постановление принято городской управой и официально опубликовано 1 июля.

Владельцы машин с электрическими двигателями должны подать заявление и необходимые документы в «Службу единого заказа городского хозяйства».

После включения в соответствующий реестр они смогут всегда парковаться на центральных улицах города бесплатно не только в праздничные дни.

Напомним, платная парковка в Калуге действует на улицах Кирова, Плеханова, Рылеева, Суворова, Марата, Герцена, Ленина, Театральной площади, сквере Мира и площади Победы.

Стоит отметить, что с 20 июля перестанет поддерживаться мобильное приложение «Парковки Калуги». Оплатить размещение авто теперь можно с помощью федерального мобильного приложения «Горпарковки».

С 31 марта по 15 июня 2020 года парковки на улицах Калуги были бесплатными из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции.

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