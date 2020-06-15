Парковки в Калуге опять стали платными

Парковки в центре Калуги с 15 июня стали платными. В понедельник об этом рассказали KP40 в городской управе.

Напомним, оставлять машину бесплатно из-за эпидемии коронавируса можно было с 31 марта.

Изначально чиновники объясняли такую меру тем, что людям не надо выходить на улицу, чтобы переставлять каждый день авто. Затем появились новая информация – парковки бесплатны, чтобы поддержать граждан в трудный период.

Сейчас Калужская область находится на первом этапе снятия ограничений. Заработали магазины площадью до 400 кв.м., открыты парки и скверы. Переход на второй этап прогнозируется к концу июня.