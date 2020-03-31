В Калуге опять раскопают улицу Московскую – публикуем схемы перекрытий

С понедельника, 6 апреля, в Калуге начнётся замена сетей водоснабжения на следующих участках улицы Московской. Управление городского хозяйства предоставило KP40 новые схемы перекрытий. Ранее, напомним, коммунальщики заявляли, что больше полностью закрывать движение не понадобится. Однако, судя по подготовленным схемам, автомобилистам придется вновь объезжать по улице Ленина.

Работы на участке от между улицами Суворова и Чижевского продлятся с 6 по 26 апреля.

Участок от Чижевского до Пролетарской раскопают с 27 апреля до 6 мая.

От Пролетарской до Баррикад - с 7 по 17 мая.

От Баррикад до дублёра улицы Баррикад - с 18 по 24 мая.