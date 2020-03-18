В Калуге начали дезинфицировать троллейбусы и автобусы

Как мы уже рассказывали, 17 марта в Калуге выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19.

В среду стало известно о введении в нашей области режима повышенной готовности. Он, в частности, предполагают обязательную дезинфекцию общественного транспорта.

О том, как это делается, на своей странице в Facebook ещё накануне рассказал директор «УКТ» Вадим Витьков.

- Бережённого бог бережёт, - написал он. - Если ты думаешь о своих пассажирах, не обязательно дожидаться каких-либо официальных предписаний. Новый ежедневный ритуал в Управлении калужского троллейбуса. Дезинфекция в обязательном порядке перед каждым выходом. Все - и троллейбусы, и автобусы. Надеемся коллеги последуют нашему примеру.

UPD. 18 марта калужские перевозчики сообщили нам, что также обрабатываются автобусы и маршрутки.

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