Турынино опять заперли: калужане не могут вырваться из района из-за пробки

Утром в понедельник, 16 марта, огромная пробка вновь образовалась на улице Советской в Калуге. Машины стоят от Турынино-2 до Ждамирово.

- 300 метров едем почти час! – сообщают местные жители.

- Считается ли автомобильная пробка ЧП? – рассказала одна из автомобилисток. - Я с ребёнком уже 40 минут стою в пробке в Турынино-3. Движения просто нет. Автобусы разворачиваются.

- Поменяю «БМВ» на «Жигули» в начале пробки, - шутят местные.

Пробка растянулась до Ждамирово.

Как мы уже рассказывали, движение затруднено из-за работ по замене сетей водоснабжения калужским водоканалом. Трубы на разных участках будут менять до середины июня.

Также в настоящее время в Калуге разрыты улицы Московская и Горького. Из-за этого машины стоят и в центре города.

UPD. Ситуацию затруднило ещё и ДТП, произошедшее 16 марта. Проезд затруднен в обоих направлениях.